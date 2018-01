Il bollo auto è un tributo locale, chiamato anche tassa automobilistica o, in precedenza, tassa di circolazione. Questo tributo grava su tutti gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati in Italia, ed è denominato tributo locale poiché la somma viene versata alla Regione nella quale il mezzo è stato immatricolato. Il pagamento avviene annualmente, e per non ricorrere in sanzioni, come vedremo a breve, è meglio sapere come fare la verifica del pagamento del bollo auto.

Oltre a chiedersi come si calcola online e come pagarlo, gli automobilisti e i sulla tematica del bollo auto si domandano: quanto tempo ho per pagarlo, una volta terminata la scadenza? Il tempo di tolleranza è di 14 giorni, per cui è di vitale importanza che la verifica del pagamento avvenga entro 2 settimane dalla scadenza, per non incorrere in sanzioni.

Esse sono calcolate con un aumento dello 0,1% della cifra dovuta per ogni giorno di ritardo, a cui vanno a sommarsi gli interessi legali giornalieri, che hanno una percentuale annua che varia attorno allo 0,2%. Ma l’interesse giornaliero aumenta col passare dei giorni: al 30° giorno diventa come facilmente calcolabile dell’1,5% dell’importo originario; dal 31° al 90° una cifra fissa dell’1,67%, dal 91° giorno a 1 anno del 3,75%, oltre un anno si parte da una base del 30% di interessi moratori!

Verifica pagamento bollo auto: come fare?

E giungiamo al nodo della questione: come fare la verifica del pagamento bollo auto? Grazie all’ausilio di internet, è possibile farlo direttamente da casa. Basta raggiungere, come spiegheremo a breve, i siti dell’Agenzia dell’Entrate o dell’ACI, in relazione alla regione di immatricolazione. Per alcune regioni, invece, è possibile anche provvedere alla verifica direttamente sul sito istituzionale della stessa.

Agenzia delle Entrate

Purtroppo, la verifica del pagamento del bollo auto sul sito delle Agenzia delle Entrate è possibile solo per gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati nelle regioni in cui la gestione della tassa automobilistica è sotto il diretto controllo dell’Agenzia. Esse sono Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle d’Aosta.

Per queste regioni, è obbligatorio inserire le seguenti informazioni: la regione di residenza, la categoria del veicolo, la targa del veicolo e l’anno di pagamento del quale si vuole procedere alla verifica. Per tutte le altre regioni, invece, tramite il sito della Agenzia delle Entrate è possibile soltanto procedere al calcolo del bollo, ma non alla verifica dell’effettivo pagamento.

Verifica pagamento bollo auto: ACI

Per quanto riguarda la verifica sul sito dell’ACI, le informazioni nel modulo da compilare sono riguardanti il pagamento, il veicolo, la regione e la targa del veicolo.

Sul sito dell’ACI, inoltre, sono indicate anche alcune regioni per le quali è possibile effettuare il pagamento online sullo stesso sito, con una commissione fissa dell’1,2%. Esse sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, e le province autonome di Bolzano e Trento.

I siti regionali

Vi è infine un’altra alternativa ai siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’ACI, ovvero quello di poter verificare il pagamento del proprio bollo auto direttamente sui siti delle regioni nelle quali il nostro autoveicolo o motoveicolo è stato immatricolato. Ovviamente, le procedure variano da regione a regione, e in questo paragrafo ve ne diamo una descrizione per sommi capi.

Sul sito della Regione Lombardia, ad esempio, basta accedere al portale tributi e nella home troverete in maniera abbastanza facile la sezione interessata. Per quel che riguarda la Regione Piemonte, invece, dovrete accedere alla sezione del sito denominata ‘Pag@bollo della regione’, all’interno della quale per accedere alla verifica del vostro bollo auto dovrete inserire delle informazioni inerenti a targa del veicolo, codice fiscale dell’intestatario e il codice IUV, fornito al momento del pagamento dal sistema elettronico.

Anche nella Regione Liguria è possibile verificare il proprio pagamento tramite il sito, mentre nella Regione Veneto basterà accedere alla sezione ‘interroga l’archivio delle pratiche’ per poter verificare in maniera rapida. Altre regioni che consentono di poter verificare il pagamento del bollo auto sul sito istituzionale sono la Toscana, la Campania, la Puglia e la Calabria, in quest’ultima andando sul paragrafo denominato ‘Pagamento bollo auto’, che porta al link del servizio online desiderato.

Come vedete, insomma, vi è più di una possibilità per pagare il bollo auto, e tutte molto facili ed intuitive anche per coloro i quali non sono molto avvezzi all’utilizzo di internet. Pur essendo, diciamoci la verità, una tassa non molto considerata dai cittadini e a volte non pagata a causa delle scarne verifiche a riguardo, ricordatevi sempre che nel caso vi colgano in flagrante bisognerà rimettersi in regola.

E, è inutile dirvelo, una cosa è pagare anno per anno una cifra abbastanza contenuta, un’altra è pagare in un’unica soluzione uno o magari più anni di arretrati, comprensivi di more e interessi legali maturati, che portano la cifra ad essere davvero considerevole. La domanda che vi farete sarà una sola: ne è valsa davvero la pena? La risposta sarà no, e quindi cerchiamo di evitare in ogni modo di porcela!